Коалиция согласилась на переговоры с Януковичем

«Наша Украина», Блок Юлии Тимошенко и Соцпартия Украины предлагают с понедельника, 3 июля, начать диалог в рамках “круглого стола”, но отвергают форму ультиматумов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции с участием лидеров трех фракций, которые входят в коалицию, лидер фракции «Наша Украина» Роман БЕССМЕРТНЫЙ.

По его словам, парламентская коалиция выступает с инициативой провести в понедельник “круглый стол” с целью нахождения понимания и выхода из ситуации, сложившейся на сегодняшний день в Верховной Раде.

Р.БЕССМЕРТНЫЙ отметил, что «диалог можно начать только тогда, когда ультиматум не будет формой общения между большинством и оппозицией». Он подчеркнул, что политические силы, которые входят в коалицию, не воспринимают «ультиматум как форму общения в парламенте» (с ультиматумом выступила Партия регионов и заблокировала работу ВР - УНИАН).

По словам Р.БЕССМЕРТНОГО, коалиция не воспринимает «того тона, который содержится в ультиматуме». «Он носит конфликтный, агрессивный характер. Ультиматум - это инструмент общения во время боевых действий, а не в украинском парламенте», - подчеркнул Р.БЕССМЕРТНЫЙ.

Как сказал лидер фракции, члены коалиции во время подготовки соглашения предпринимали те шаги, которые подтверждали «наше уважение к оппозиции, к ее правам», в то же время такой демонстрации уважения к оппозиции со стороны Партии регионов не было в Луганской, Донецкой, Запорожской, Харьковской областях и в Крыму (Партия регионов занимает большинство мест в советах вышеупомянутых областей, а политические силы - члены парламентской коалиции оказались там в меньшинстве – УНИАН).

Р.БЕССМЕРТНЫЙ отметил, что «Наша Украина», БЮТ и СПУ не давали никаких оснований для того, чтобы быть обвиненными в нарушении Конституции и законодательства. Он подчеркнул, что не было внесено ни одно документа, которым бы предусматривалась процедура избрания руководства парламента вне его стен, или документов, которые бы предусматривали нарушение Конституции и законов Украины.