Мэру Николаева прислали голову собаки и гранату
По заключению эксперта, граната оказалась муляжом.
На имя исполняющего обязанности Николаевского городского головы Юрия Гранатурова от неизвестного адресата пришла посылка с головой собаки, в середине которой была граната.
Как сообщили УНИАН в группе связей с общественностью Николаевского городского управления милиции, 20 мая в милицию поступило сообщение от дежурного горисполкома о том, что на имя и.о. мэра пришла посылка от которой доносился неприятный запах.
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Для установления всех обстоятельств на место происшествия выехала следственно- оперативная группа Центрального райотдела милиции и эксперт НИЭКЦ при УМВД Украины в Николаевской области.
Открыв сверток, сотрудники милиции обнаружили в нем останки головы животного.
Тщательно обследовав содержимое посылки, сотрудники милиции обнаружили в середине головы устройство, похожее на гранату.
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Сотрудники взрывотехнической службы изъяли находку и вывезли ее на полигон, чтобы установить составляет ли она угрозу для жизни и здоровья людей.
По заключению эксперта, изъятый предмет оказался муляжом гранаты.
Сейчас правоохранители продолжают проверку, устанавливают причастных лиц.