Москва обвиняет Киев в продаже крылатых ракет Ирану и Китаю

В пятницу вице-премьер - министр обороны РФ Сергей Иванов заявил о том, что Россия располагает данными о том, что несколько лет назад украинская фирма поставила за рубеж 12 крылатых ракет большой дальности.

"Украинская фирма "Прогресс", которая является дочерним предприятием "Укрспецэкспорта", в 2000 и 2001 годах поставила шесть крылатых ракет Х-55 в Китай и еще шесть таких же ракет - в Иран", - заявил Иванов.

По его словам, это советские ракеты большой дальности (более 1000 км) воздушного базирования. "Это грубейшее нарушение режима по контролю за ракетными технологиями, участником которого является Украина", - сказал Иванов.

Он отметил, что на Украине в связи с этим было возбуждено уголовное дело и были проинформированы специальные международные органы. По словам министра обороны, известно название кипрской оффшорной компании, через которую была проведена нелегальная проплата за эту сделку и сумма (проплаты). Иванов отметил, что это был единственный случай нарушения режима нераспространения ракетно-ядерных технологий на территории СНГ.

Компетентные органы на Украине пока не комментируют заявление Иванова.

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