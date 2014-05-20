В ВР согласован текст Меморандума о мире и согласии - Турчинов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на заседании парламента председатель Верховной Рады Украины Александр Турчинов.

“Сейчас уже согласованный текст должны распечатать и занести в сессионный зал”, - сказал он.

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По его словам, к тому времени парламент продолжит рассмотрение законопроектов.

На вечернем заседании ВР зарегистрировались 306 депутатов.