В ВР согласован текст Меморандума о мире и согласии - Турчинов
16:58, 20 мая 2014Политика
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В Верховной Раде согласован текст Меморандума о мире и согласии.
Александр Турчинов
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на заседании парламента председатель Верховной Рады Украины Александр Турчинов.
“Сейчас уже согласованный текст должны распечатать и занести в сессионный зал”, - сказал он.
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По его словам, к тому времени парламент продолжит рассмотрение законопроектов.
На вечернем заседании ВР зарегистрировались 306 депутатов.
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