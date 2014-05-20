Выборы президента в один тур сэкономят полмиллиарда - Минфин

Об этом говорится в сообщении Министерства финансов.

«По предварительным расчетам ЦИК, в случае проведения выборов в один тур экономия средств государственного бюджета составит около 500 миллионов гривен», - отмечает Минфин.

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По информации министра финансов Александра Шлапака, на проведение выборов нынешним госбюджетом предусмотрено чуть больше одного миллиарда гривен.

Шлапак подчеркивает, что финансирование расходов на подготовку и проведение выборов президента и местных выборов осуществляется вовремя.

Досрочные выборы в Украине должны состояться 25 мая.