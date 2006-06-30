Россия передумала поднимать цену на газ для Украины?

Решение об изменении цены на газ для Украины с 1 июля пока не принято, сообщил зампред правления «Газпрома» Александр РЯЗАНОВ журналистам в пятницу.

"Решение по увеличению цены на газ для Украины с 1 июля еще не принято", - сказал он.

А.РЯЗАНОВ также сообщил, что поставки газа из Туркмении в рамках заключенного ранее контракта будут выполнены до 23-27 сентября, передает РИА «Новости».

Как сообщалось ранее, «Газпром» предупредил о возможности увеличения с 1 июля 2006 года цены на газ, который поставляет в Украину российско-швейцарская компания RosUkrEnergo.

Справка УНИАН. 4 января 2006 года НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» достигли договоренности о поставках российского газа в Украину. Украина будет покупать российский газ по цене 95 долл. за тысячу кубометров у компании RosUkrEnergo, которая, в свою очередь, будет покупать российский газ у «Газпрома» по цене 230 долл. за тысячу кубометров. Высокая цена российского газа для RosUkrEnergo будет компенсироваться более низкой стоимостью газа из Средней Азии. При этом транзитная ставка за транзит российского газа в Европу увеличивается с 1,09, как это было раньше, до 1,6 доллара.

Согласно подписанному 4 января в Москве соглашению, 2 февраля НАК «Нафтогаз Украины» и RosUkrEnergo создали совместное предприятие ЗАО «УкрГаз-Энерго» для поставок газа в Украину.

ЗАО «УкрГаз-Энерго» и компания RosUkrEnergo подписали 5-летний контракт о поставках среднеазиатского и российского природного газа в Украину по цене 95 долл. за тысячу кубометров.

Газпрому принадлежит 50% уставного капитала RosUkrEnergo.