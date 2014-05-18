Военные вертолеты пытались сорвать траурный митинг в Бахчисарае
В Бахчисарае во время проведения траурного митинга на площади им. Ленина над головами мирных жителей начали кружить два военных вертолета.
Два военных вертолета летали очень низко на протяжении всего траурного мероприятия, заглушая выступающих, передает Крым.Реалии.
Почтить память депортированных соотечественников собрались жители Бахчисарая и Бахчисарайского района, среди них много детей и пожилых людей, свидетелей депортации.Читайте такжеВ Крыму над местами проживания крымских татар летают военные вертолеты
Когда вертолеты появились в небе собравшиеся стали скандировать: «Мустафа!», а также «Миллет! Ватан! Къырым!» (Народ! Родина! Крым!).
Председатель Бахчисарайского регионального Меджлиса Ахтем Чийгоз призвал cобравшихся не поддаваться на провокации и присоединиться к общекрымскому митингу в поселке Ак-Мечеть, города Симферополя.