Военные вертолеты пытались сорвать траурный митинг в Бахчисарае

Два военных вертолета летали очень низко на протяжении всего траурного мероприятия, заглушая выступающих, передает Крым.Реалии.

Почтить память депортированных соотечественников собрались жители Бахчисарая и Бахчисарайского района, среди них много детей и пожилых людей, свидетелей депортации.Читайте такжеВ Крыму над местами проживания крымских татар летают военные вертолеты

Когда вертолеты появились в небе собравшиеся стали скандировать: «Мустафа!», а также «Миллет! Ватан! Къырым!» (Народ! Родина! Крым!).

Председатель Бахчисарайского регионального Меджлиса Ахтем Чийгоз призвал cобравшихся не поддаваться на провокации и присоединиться к общекрымскому митингу в поселке Ак-Мечеть, города Симферополя.