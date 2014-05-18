На Донбассе террористы стреляют в людей на улицах, среди раненых - женщины и дети

Люди стояли на остановке общественного транспорта, говорится в сюжете ТСН. Из машины, которая проезжала мимо, неизвестные открыли огонь. Обоих пострадавших госпитализировали.

Читайте такжеВ Макеевке террористы расстреляли людей на остановке: ранены женщину и ребенка

Тем временем в Луганске мишенью террористов стал легковушка. Водитель красного "Шевроле" не остановился на одном из сепаратистских блокпостов. Вдогонку ему двигалась машина, а из нее время от времени раздавались автоматные очереди. Беглеца догнали. Водителя, который выбежал из салона, застрелили пулей в спину.

Пассажира тяжело ранили. Ранения получили и двое женщин, что в это время случайно оказались поблизости. Ранее уже сообщалось, что в Макеевке боевики обстреляли людей на остановке, в результате чего были ранены женщина и ребенок.