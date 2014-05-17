В Нацгвардии сообщают о предательстве группы контрактников, которые присягнули на верность «ДНР»

Командование Национальной гвардии Украины заявляет о предательских действиях группы контрактников, что привело к захвату штаба Восточного объединения.

Об этом говорится в информации относительно захвата управления Восточного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины.

Отмечается, что 16 мая около 15 часов к управлению Восточного объединения прибыли 130 вооруженных неизвестных лиц, которые назвали себя батальоном «Восток», они окружили здание, впоследствии с их стороны прозвучали выстрелы.

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“В результате предательских действий группы военнослужащих по контракту, которые присягнули на верность «ДНР», и с целью недопущения кровопролития военнослужащих срочной службы, командованием Восточного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины было принято решение передислоцировать личный состав с оружием и техникой на территорию военного городка №2 воинской части 3037”, - сообщают в Нацгвардии.

Командование Национальной гвардии опровергает обнародованную в некоторых СМИ информацию о захвате 200 единиц автоматического оружия, но вместе с тем подтверждает исчезновение нескольких единиц пистолетов.

“Теперь обстоятельства случившегося выясняются компетентными органами. Прокуратурой по надзору за соблюдением законов в военной сфере начато уголовное производство по факту предательских действий военнослужащих”, - говорится в сообщении.

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Также отмечается, что для организации и координации работы, а также для проведения собственного служебного расследования в Восточное оперативно-территориальное объединение направлена группа опытных офицеров Главного управления Нацгвардии Украины. Расследование продолжается.

Как сообщал УНИАН, 16 мая пресс-офицер УВТрК внутренних войск МВД Украины Дмитрий Образцов сообщил, что в Донецке представители самопровозглашенной «Донецкой народной республики» захватили штаб Восточного оперативного объединения Национальной гвардии Украины.

При этом он отметил, что «личный состав с оружием оттуда (из штаба – УНИАН) вышел, был передислоцирован в другой военный городок».