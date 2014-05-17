В Харькове сегодня состоится второй круглый стол национального единства

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации, мероприятие начнется в 13:00 в гостинице «Харьков Палас».

Ожидается, что в круглом столе примут участие бывшие президенты Украины Леонид Кравчук и Леонид Кучма, премьер-министр Украины Арсений Яценюк, заместитель председателя Верховной Рады Руслан Кошулинский, вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Владимир Гройсман, и.о. министра иностранных дел Украины Андрей Дещица, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, председатель Харьковской облгосадминистрации Игорь Балута, председатель Харьковского областного совета Сергей Чернов, и.о. Харьковского городского головы Александр Новак, народные депутаты Украины, представители органов местного самоуправления, общественные деятели, представители религиозных организаций, деловых кругов региона.

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Как сообщал УНИАН, первый Общеукраинский круглый стол национального единства состоялся в Киеве 14 мая.