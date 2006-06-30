СПУ поддержит кандидатуру Порошенко на должность спикера

Соцпартия поддержит кандидатуру члена “Нашей Украины” Петра ПОРОШЕНКО на должность Председателя Верховной Рады Украины, сообщил корреспонденту УНИАН член фракции СПУ Василий ЦУШКО.

Он отметил, что вчера лидер СПУ Александр МОРОЗ сделал политическое заявление, в котором предупредил о возможных последствиях назначения П.ПОРОШЕНКО на должность спикера.

В то же время В.ЦУШКО подчеркнул, что социалисты готовы выполнить коалиционное соглашение. «Его никто не денонсировал, мы его подписали. Подписали - мы будем выполнять соглашение, иного решения нет», - заявил депутат.

Как сообщалось, коалиционное соглашение предусматривает, что ни одна из политических сил - участниц коалиции не имеет права вето на кандидатуры, поданные другой политической силой.

Перед подписанием соглашения А.МОРОЗ заявлял, что СПУ согласна со всеми условиями коалиционного договора и готова его подписать.

Вместе с тем 29 июня А.МОРОЗ распространил заявление, в котором попросил «Нашу Украину» заменить кандидатуру П.ПОРОШЕНКО на должность Председателя Верховной Рады Украины другой кандидатурой.