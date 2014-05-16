Донецку вернули начальника милици времен Януковича

Экс-руководитель ГУМВД Украины в Донецкой области Константин Пожидаев представил личному составу Донецкого ГУ нового начальника, сообщает пресс-служба ГУ МВД в Донецкой области.

Так, руководителем милиции Донецка стал генерал-майор милиции Юрий Седнев, который уже возглавлял ведомство с 2011 по 2013 гг. До настоящего времени он руководил Николаевским областным управлением милиции.

"В это непростое время возглавить Донецкое городское управление милиции – это большая ответственность", - отметил Константин Пожидаев.

На представлении присутствовал Донецкий городской голова АлександрЛукьянченко, который сообщил, что городской совет будет работать с донецким гарнизоном милиции как одно целое, чтобы защитить граждан и обеспечить порядок на улицах города.

Биографическая справка:

Юрий Седнев родился 17 апреля 1969 года в Донецке. Имеет высшее юридическое образование. В 1997 году Юрий Седнев закончил Донецкий национальный университет, а в 2007 году - Донецкий юридический институт ЛДУВД. В период с 1987 года по 1989 год проходил службу в Вооруженных Силах.

Службу в органах внутренних дел Юрий Седнев начал в 1996 году. В свое время Юрий Седнев занимал должности оперуполномоченного отдела уголовного розыска, заместителя начальника отдела уголовного розыска, начальника милиции общественной безопасности, первого заместителя начальника – начальника криминальной милиции Куйбышевского райотдела Донецкого ГУ. С 2006 года Юрий Седнев работал заместителем начальника управления – начальником милиции общественной безопасности, а с 2008 года – первым заместителем начальника – начальником криминальной милиции Донецкого ГУ ГУМВД Украины в Донецкой области. Приказом МВД Украины № 1074 от 30 сентября 2011 года Юрий Седнев назначен на должность начальника Донецкого городского управления ГУМВД Украины в Донецкой области.