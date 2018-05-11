Тимошенко услышит приговор в начале февраля?

Подходит к концу первый месяц не только 2008 года, но и полноценного пребывания у власти нового Кабинета Министров во главе с премьер-министром Юлией Тимошенко. Сейчас противники Тимошенко наверняка с радостным предвкушением и в нетерпении ожидают завершения месяца и оглашения Госкомстатом – а это будет, где-то, 4-6 февраля - данных о январской инфляции.

«К сожалению, особенно в последнее время, мы наблюдаем просто бешенный социальный популизм – циничный популизм… Сегодня нужно преодолевать инфляцию, в первую очередь, не популизмом…», - эти тезисы прозвучали в радиоэфире из уст ныне депутата из фракции Партии регионов, экс-министра экономики Анатолия Кинаха. Несложно догадаться, насколько резче станут эпитеты в адрес правительства Юлии Тимошенко в случае очень высокой инфляции в январе.

И, естественно, политические конкуренты потребуют незамедлительной отставки правительства Тимошенко. Причем, направлять призывы будут не только к общественности, но и к Президенту Виктору Ющенко. Дескать, видите какая инфляция при вашей Юлии Владимировне? Так вы за народ, за нормальную экономику, или за Тимошенко?..

Не могут не понимать всю опасность оглашения Госкомстатом высокого индекса потребительских цен за январь и в правительстве. В Кабмине уже, пожалуй, увидели, что разговоры о каких-то методах борьбы с инфляцией, которые не первый месяц ведутся чиновниками НБУ, никаких конкретных результатов пока не приносят. В частности, в четверг Нацбанк сообщил, что для торможения инфляции за 15 дней января стерилизовал 15 млрд. грн., продавая банкам депозитные сертификаты и валюту из своих резервов. Но цены-то растут и растут?

Как стало известно, сейчас в Минэкономики готовят комплекс иных мер для остановки роста цен. Ожидается, что на одном из ближайших заседаний Кабинет Министров рассмотрит проект постановления о едином порядке установления цен на основные продовольственные товары.

Все производители товаров, цены на которые регулирует государство, будут руководствоваться одинаковыми принципами при определении цены на свой продукт. Формула определения цены должна будет учитывать себестоимость, административные и финансовые затраты, расходы на сбыт и связанные с производством, а также сумму прибыли. В Минэкономики считают, что введение единого порядка определения цены поможет стабилизировать ценовую ситуацию на продовольственных рынках и предотвратит необоснованное повышение цен на них. Предполагается, что отслеживать выполнение этого постановления будет государственная инспекция по ценам.

Следует отметить, что данное постановление, если оно будет проведено через Кабмин, также вызовет массу возмущенных отзывов. Оппозиция заявит об административном давлении правительства Тимошенко на экономику, о «выкручивании рук» бизнесу и т.п. Непременно вспомнят про мясной, сахарный и бензиновый «кризисы» 2005 года, когда Юлия Владимировна, якобы, тоже действовала волюнтаристскими методами – отчего и росли цены. А теперешнему руководству Кабмина и депутатам из БЮТ снова придется всем рассказывать, что никаких кризисов в 2005 году не было, и инфляция тогда была наименьшей за последние четыре года (10,3%).

Однако положение с ростом цен, в первую очередь, на продукты питания складывается сейчас действительно настолько катастрофически, что правительству таки нужно применять какие-то, возможно, даже жесткие меры. Комбинировать и экономические действия, в том числе – финансовые, и административные.

Продукты питания дорожают в январе стремительно. Традиционно для зимних месяцев растут в цене овощи и фрукты. На инфляционный рост особенно сильно может повлиять подорожание мяса и мясопродуктов, что, кстати, является не очень характерным для зимних месяцев в другие годы (такой сильный рост цен). А говядина и свинина подорожали за неполный месяц на 30-40%.

Используя показатели весовой структуры, применяемой Госкомстатом для расчета индекса потребительских цен, можно приблизительно оценить, какой вклад в январскую инфляцию внесет такое подорожание мяса.

Согласно статистике, мясо и мясопродукты составляют сегодня чуть более 13% потребительской корзины украинской семьи. Если отнять от этой цифры мясо птицы (2,3%), которое подорожало не так сильно, и уменьшить процент за счет колбас, сарделек и прочих мясных продуктов (они, может быть, еще не успели так сильно повыситься в цене, как само мясо), то можно для приблизительного расчета принять «вес» подорожавшего на 30-40% мяса и мясопродуктов в 7-8% потребительской корзины. В этом случае инфляция только за счет подорожания мясопродуктов составит 2-3%. Но подорожали ведь еще и хлеб, и овощи с фруктами, и бензин, и тарифы за ЖКУ, и прочее.

Поэтому вполне логично предположить, что потребительские цены в январе 2008 года могут повыситься более чем на 3%. В последний раз инфляция за один месяц превышала 3% в далеком 2000 году (в январе 2000-го - 4,6%).

Ежемесячная 2%-ая инфляция, на которую, можно сказать, Украина вышла во втором полугодии 2007-го, означает годовой рост потребительских цен на 26,8% (арифметика), а 3%-ая выведет на годовую инфляцию в 42,6%. Ясно, что при таких показателях инфляции экономика функционировать нормально не может, а граждане перестанут нести деньги в банки и будут скупать впрок не скоропортящиеся товары (когда гривна начнет девальвировать, будут копить в долларах и евро).

Приведенный прогноз на январь, к большому сожалению, имеет высокие шансы сбыться. К примеру, в России инфляция за три недели января достигла 1,8%. Следовательно, за весь месяц (при сохранении пропорции) она может равняться примерно 2,5%. Но в России зарплаты (доходы) населения почти в два раза превышают зарплаты украинцев, и, значит, продукты питания у них составляют меньшую долю в потребительской корзине (в Украине продукты питания и безалкогольные напитки «весят» 55% потребительской корзины).

Конечно же, январская инфляция свыше 3%, если таковое случится, станет мощным ударом по репутации нового правительства и его главы Юлии Тимошенко. Хотя не вызывает никаких сомнений, что такой высокий показатель роста потребительских цен во многом станет следствием инерции конца 2007 года, о чем правительство, естественно, заявит в свое оправдание. Но, все же, потребительские цены в декабре прошлого года повысились «всего» на 2,1%, в ноябре – на 2,2%. А вот инфляционная «прибавка» в январе по сравнению с декабрем 2007 года в значительной степени обязана резкому росту пенсий, зарплат, социальных пособий. Ну и, в какой-то мере, компенсаций по обесцененным вкладам времен СССР - тоже. От этого, как ни крути, никуда не деться.

Впрочем, нужно сознавать и то, что правительство Тимошенко вынуждено было пойти на столь существенное увеличение номинальных доходов украинцев. Ведь во второй половине прошлого года в Украине за счет огромной инфляции имело место снижение реальных доходов граждан.

Однако главное в такой опасной нынешней ситуации - не искать, кто больше виноват, а найти эффективные способы борьбы с выходящей за рамки всякого «приличия» инфляцией. И в этом заключается самая важная экономическая задача, стоящая сегодня перед правительством Юлии Тимошенко.

Михаил Маркелов