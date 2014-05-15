ГПУ снова обратилась в Раду по поводу прекращения полномочий Царева

Об этом в комментарии УНИАН сообщил первый заместитель председателя Комитета ВР по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы ВР Валерий Карпунцов (фракция партии “УДАР”).

Он отметил, что представление было сделано в соответствии с недавно принятым законом (которым и.о. генпрокурора предоставлено право подавать представление в ВР о прекращении полномочий народного депутата - УНИАН).

Карпунцов подчеркнул, что на данное время других представлений о лишении депутатов полномочий в комитете нет.

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Карпунцов также сообщил, что вчера должно было состояться заседание регламентного комитета, но из-за того, что на него не явились депутаты от ПР и КПУ, не было кворума, и комитет не смог принять решение относительно Царева.

Справка УНИАН. Против депутата от Партии регионов Царева открыто несколько уголовных производств за призывы к сепаратизму.

В частности, по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ст. 109 (призывы к насильственному изменению, свержению конституционного строя, осуществленные лицом, которое является представителем власти, с использованием средств массовой информации) Уголовного кодекса Украины.

И.о. генерального прокурора Олег Махницкий обратился в Верховную Раду с представлением о лишении Царева депутатских полномочий.

6 мая парламент внес изменения в закон и предоставил и.о. генпрокурору право обращаться в ВР с представлением о привлечении к уголовной ответственности народного депутата и снятии с него неприкосновенности. Раньше такие документы мог подавать лишь генеральный прокурор.