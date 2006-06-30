Фракция Януковича блокирует президиум, трибуну и две ложи ВР
09:52, 30 июня 2006Политика
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Сессионный зал завешан плакатами
Фракция Партии регионов блокирует президиум, трибуну и правительственную и судейскую ложи Верховной Рады Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, также креслами заблокированы входные двери, ведущие в президиум парламента и в ложу Президента Украины.
В сессионном зале развешены плакаты с надписями: «Станемо на захист Конституції і законів України! Не допустимо узурпації влади!», «Ні виборам спікера пакетним голосуванням! Закон один для всіх», «Ні помаранчевій диктатурі!», «Партія регіонів в опозиції до помаранчевої безвідповідальності і непрофесіоналізму!».
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