Фракция Януковича блокирует президиум, трибуну и две ложи ВР

Фракция Партии регионов блокирует президиум, трибуну и правительственную и судейскую ложи Верховной Рады Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, также креслами заблокированы входные двери, ведущие в президиум парламента и в ложу Президента Украины.

В сессионном зале развешены плакаты с надписями: «Станемо на захист Конституції і законів України! Не допустимо узурпації влади!», «Ні виборам спікера пакетним голосуванням! Закон один для всіх», «Ні помаранчевій диктатурі!», «Партія регіонів в опозиції до помаранчевої безвідповідальності і непрофесіоналізму!».