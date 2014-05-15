СМИ: У Захарченко обнаружили документы, доказывающие незаконность приобретения "Интера" Хорошковским
Среди документов экс-министра внутренних дел Виталия Захарченко в тайнике в одной из его загородных резиденций активисты Самообороны Майдана обнаружили документы, которые доказывают незаконность приобретения телеканала "Интер" Валерием Хорошковским.
Об этом СМИ сообщил один из активистов Самообороны на условиях анонимности, передает РБК-Украина.
"На даче Захарченко под Киевом был обнаружен тайник с документами. Среди прочего, там была папка, полностью посвященная приобретению телеканала "Интер" Валерием Хорошковским в 2005 г.", - заявил он.
Согласно его словам, папка содержит детальную схему возвращения акций бывшим собственникам группы "Интер".
Читайте такжеТоменко отрицает возможность национализации телеканала "Интер" Верховной Радой"Досье, очевидно, собиралось с целью доказать незаконность сделки купли-продажи "Интера". Папка содержит детальные схемы, решения судов и другие документы", - сказал представитель Самообороны.
Он также уверен, что имеющиеся документы доказывают незаконность приобретения Хорошковским телеканала "Интер".
"Судя по документам, это было осуществлено незаконным путем. Действия Хорошковского содержат признаки преступлений", - подчеркнул активист.
После снятия копий все найденные документы будут переданы правоохранительным органам для исследования.
Как известно, Валерий Хорошковский стал собственником 61% акций телеканала "Интер" у вдовы Игоря Плужникова - Светланы в сентябре 2005 года. Сумма сделки превысила 200 долл. млн.
При этом в 2009 году МВД проводило расследование законности некоторых операций, связанных с продажей телеканала. В частности, графологическая экспертиза признала поддельной подпись экс-владельца "Интера" Игоря Плужникова на доверенности его адвокату Сергею Коннову, которая позволила юристу принять участие в собрании акционера "Интера" ООО "Пегас Телевидение", после которого последнее уступило 10% акций канала ассоциации "Деловой мир". В результате "Деловой мир" сосредоточил в своих руках контрольный блок-пакет акций - 61%.
Соответствено, в связи с незаконностью этой операции могут быть признаны незаконными последующие операции купли-продажи данного пакета акций.