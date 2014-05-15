СМИ: У Захарченко обнаружили документы, доказывающие незаконность приобретения "Интера" Хорошковским

Об этом СМИ сообщил один из активистов Самообороны на условиях анонимности, передает РБК-Украина.

"На даче Захарченко под Киевом был обнаружен тайник с документами. Среди прочего, там была папка, полностью посвященная приобретению телеканала "Интер" Валерием Хорошковским в 2005 г.", - заявил он.

Согласно его словам, папка содержит детальную схему возвращения акций бывшим собственникам группы "Интер".

Читайте такжеТоменко отрицает возможность национализации телеканала "Интер" Верховной Радой"Досье, очевидно, собиралось с целью доказать незаконность сделки купли-продажи "Интера". Папка содержит детальные схемы, решения судов и другие документы", - сказал представитель Самообороны.

Он также уверен, что имеющиеся документы доказывают незаконность приобретения Хорошковским телеканала "Интер".

"Судя по документам, это было осуществлено незаконным путем. Действия Хорошковского содержат признаки преступлений", - подчеркнул активист.

После снятия копий все найденные документы будут переданы правоохранительным органам для исследования.

Как известно, Валерий Хорошковский стал собственником 61% акций телеканала "Интер" у вдовы Игоря Плужникова - Светланы в сентябре 2005 года. Сумма сделки превысила 200 долл. млн.

При этом в 2009 году МВД проводило расследование законности некоторых операций, связанных с продажей телеканала. В частности, графологическая экспертиза признала поддельной подпись экс-владельца "Интера" Игоря Плужникова на доверенности его адвокату Сергею Коннову, которая позволила юристу принять участие в собрании акционера "Интера" ООО "Пегас Телевидение", после которого последнее уступило 10% акций канала ассоциации "Деловой мир". В результате "Деловой мир" сосредоточил в своих руках контрольный блок-пакет акций - 61%.

Соответствено, в связи с незаконностью этой операции могут быть признаны незаконными последующие операции купли-продажи данного пакета акций.