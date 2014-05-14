В Ужгороде сгорел автомобиль и.о. мэра

Информацию об этом подтвердили УНИАН в Управлении ГСЧС в Закарпатской области и УМВД в Закарпатской области.

Так, по данным милиции, на место происшествия выехала следственно-оперативная группа райотдела милиции. «Огонь повредил моторный отсек, передние колеса и салон автомобиля», - уточнили в секторе связей с общественностью УМВД в Закарпатской области.

По информации милиции, данное обращение зарегистрировано в Журнале учета заявлений и сообщений о совершенных уголовных правонарушениях и другие события Ужгородского горотдела милиции. Сейчас сотрудниками горотдела по данному факту проводится проверка, назначен комплекс оперативно-розыскных и экспертных мероприятий, направленных на установление обстоятельств происшествия.

Сам Щадей подтвердил факт поджога. Он также сообщил, что есть свидетели происшествия, в частности, один житель дома видел с балкона, как к машине подошел неизвестный человек и разливал жидкость.

Читайте такжеИ.о. мэра Ужгорода попал в реанимацию с ножевым ранениемСам Щадей связывает этот случай со своей профессиональной деятельностью.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Закарпатской области, сведения об указанном событии внесены в Единый реестр досудебных расследований, по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 194 УК Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога) и начато досудебное расследование.

«Прокуратура г. Ужгорода осуществляет процессуальное руководство в данном уголовном производстве, ход расследования взяла на контроль прокуратура области», - уточнили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН. 4 марта этого года около 21.30 неизвестный ударил Щадея сзади ножом, когда чиновник выходил из своего авто. И. о. мэра Ужгорода получил проникающее ножевое ранение во внебрюшное пространство поясничной области слева без повреждения внутренних органов».