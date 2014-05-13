Кличко: наш приоритет – обеспечение европейского качества высшего образования

Об этом заявил лидер партии «УДАР» Виталий Кличко во время встречи со студентами и преподавателями Киевского национального университета им. Тараса Шевченко.

«Европейская интеграция должна вернуть университету, да и любому вузу, его первоначальную функцию: ячейки знаний, развития науки и неотъемлемой части прогресса страны», – отметил Виталий Кличко.

И напомнил, что в Верховной Раде, наконец, проголосовали в первом чтении за новый закон о высшем образовании, принятие которого даст вузам больше автономии и финансовой независимости.

Лидер «УДАРа» призвал студентов прийти 25 мая на избирательные участки и обязательно проголосовать, ведь от позиции каждого украинца зависит будущее страны.

«Сегодня, когда существует угроза целостности и независимости нашей страны, от позиции каждого из вас многое зависит. Ваш голос может быть решающим, будут ли изменения в стране или нет. Поэтому я призываю каждого прийти 25 мая на избирательный участок и сделать свой выбор. От каждого из вас зависит будущее нашего государства», – отметил Виталий Кличко.

Он отметил, что его ключевая задача – начало построения современной европейской страны со столицы, где наконец воцарятся закон и справедливость. Кличко отметил важность качественного образования, ведь молодые специалисты являются движущей силой развития государства.

Отвечая на вопросы студентов, Кличко заверил, что, став мэром, обязательно возобновит программу стажировки студентов в КГГА.