Янукович утверждает, что консультации с «Нашей Украиной» не закончены

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ утверждает, что консультации между Партией регионов и «Нашей Украиной» не закончены. Об этом он сказал в эфире Первого национального телеканала.

«У нас были консультации с «Нашей Украиной» с первого дня после выборов. Мы предложили «Нашей Украине» такой вариант, когда сферы ответственности между нами будут поделены. Консультации Партии регионов с «Нашей Украиной» не закончились – мы пока не получили от них ответа. Пока нет ответа – консультации не закончены», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он также добавил, что «переговоры проводились с СПУ и отдельными группами депутатов из БЮТ, от которых ответа пока тоже нет».

В то же время, лидер Партии регионов отказался назвать фамилии депутатов из БЮТ, с которыми проводились консультации о создании коалиции.

«Это конфиденциальные переговоры на уровне наших инициативных групп», - цитирует В.ЯНУКОВИЧА Главред.

«Переговоры не прекращаются, они идут круглосуточно. Мы договариваемся, как нам жить в государстве», - добавил он.