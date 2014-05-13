На Донетчине сепаратисты требовали "переподчинить" пограничников так называемой ДНР

12 мая вечером В Донецкой области состоялся митинг вблизи пункта пропуска «Успенка». Участие в нем приняли около 30 местных жителей. Они выдвигали требование о "переподчинении" пограничников самопровозглашенной "Донецкой народной республике". После проведения переговоров пикет завершился, сообщается на сайте Государственной пограничной службы Украины.

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Также напомним, что вчера на Луганщине в районе населенного пункта Астахово, что в Свердловском районе, обстреляли пограничный наряд. Трое пограничников осуществляли охрану государственной границы. Во время движения на автомобиле «Нива» их обогнал и подрезал автомобиль «Газель» без номерных знаков. Неизвестные лица в камуфляже и в масках сразу открыли огонь по пограничникам. Только благодаря маневру водителя удалось избежать гибели всех военнослужащих.

Двое пограничников получили ранения. Их доставили в одну из районных больниц области. Один из них был сразу прооперирован, у него тяжелое огнестрельное проникающее ранение в область брюшной полости, пока его состояние остается тяжелым. Другому военнослужащему операция запланирована на сегодня, у него непроникающее огнестрельное ранение мягких тканей брюшной полости и грудной клетки.