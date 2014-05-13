На месте взрыва в Николаеве спасатели услышали крики из-под руин

Об этом сообщил в понедельник в прямом включении в эфире программы "Свобода слова" на ICTV и.о. городского головы Николаева Юрий Гранатуров, который находится на месте трагедии.

По его словам, взрыв в доме не является террористическим актом.

"Версия о террористического акта на 100 % не соответствует действительности. Скорее всего это был взрыв на основе бытового газа, и у правоохранительных органов есть основания так считать", - сказал он.

Мэр Николаева отметил, что есть информация об одном погибшем.

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На месте взрыва работают специальные отряды и спасательные службы города и области.

Взрывной волной уничтожено 18 квартир - секция с первого по десятый этажи. 65 человек (29 семей) размещены в комфортабельной гостинице, остальные остались на месте трагедии, ожидая информацию о близких.