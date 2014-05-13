Янукович-младший вышел из Партии регионов

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Чтобы пресечь спекуляции, сразу обосную свое решение. Во-первых, произошло перерождение партии (или вырождение, если будет угодно). ПР, некогда родная партия, которой я отдал больше десяти лет, пережив с ней много взлетов и падений, деградировала и стала послушным инструментом в руках палачей своего народа", - заявил Янукович-младший.

"Во-вторых. Если многие мои однопартийцы пошли на компромисс с совестью ради сохранения мандатов и неких благ, то моя совесть и моя честь не позволяют мне задерживаться в рядах такой партии. Я не хочу и не буду соучастником геноцида собственного народа и других преступных действий, молчаливо поддерживаемых остатком партии!", - пишет он.

"Безусловно, остались еще в ПР люди, которые заслуживают глубокого уважения, просто их голосов не слышно за общим воем шакалов. В тренде, как говорится, другое мнение", - написал депутат.