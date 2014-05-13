Кернес уже руководит Харьковом по телефону

Об этом он сообщил в интервью 9-му израильскому телеканалу.

Кернес отметил, что все дела он ведет с помощью телефонных звонков и Интернета.

"У меня есть ответственность перед харьковчанами, тем более, что я способен (руководить городом - УНИАН), пусть и на расстоянии. Сегодня есть средства коммуникации, поэтому я могу управлять городом", - заявил Кернес.

Мэр Харькова рассказал, что чувствует себя хорошо.

"Я все еще на больничной койке, но состояние у меня удовлетворительное", - сказал он

Кернес отметил, что не знает, кто совершил на него покушение.

"Кто и как стрелял — я не могу сказать. Но я думал, когда падал, я этот момент помню, что по мне стрельнули сзади, а оказывается — стреляли по ходу движения. Есть данные, которые, когда анализируешь, наводят на мысли. Но это должно наводить на мысль следователей, а насколько мне известно, этим делом никто не занимается. Так просто складируют бумажки", - сказал он

Врачи говорят, что процесс полного восстановления городского головы после покушения может занять несколько лет, сообщает пресс-служба горсовета.

Как сообщал УНИАН, 28 апреля во время утренней пробежки Кернеса ранили в спину из огнестрельного оружия. Вероятно, неизвестный стрелял из снайперской винтовки Драгунова, поскольку на месте обнаружили стреляную гильзу калибра 7,65 мм.

Кернес получил ранения грудной клетки и брюшной полости. Он перенес операцию, сделанную харьковскими специалистами. 29 апреля его доставили в госпиталь в израильской Хайфе, где мэру была сделана еще одна операция.