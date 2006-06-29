БЮТ определился с претендентами на должности председателей 12 комитетов ВР
Фракция БЮТ определилась с претендентами на должности председателей 12 парламентских комитетов, которые по квоте отошли этой политической силе.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам член фракции БЮТ Андрей ШЕВЧЕНКО.
В частности, по его словам, БЮТ будет выдвигать:
на должность председателя Комитета по вопросам транспорта и связи члена фракции Юрия КРУКА:
на должность председателя Комитета по вопросам науки и образования Олега БИЛОРУСА;
на должность председателя Комитета по вопросам промышленной политики Тариэла ВАСАДЗЕ;
на должность председателя Комитета по вопросам свободы слова А.ШЕВЧЕНКО;
на должность председателя Комитета по вопросам пенсионеров, инвалидов и социальной политики Валерия СУШКЕВИЧА;
на должность председателя Комитета по вопросам экологии Валерия КАЛЬЧЕНКО.
Кроме того, как сообщалось раньше, на должность председателя Комитета по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией выдвинут Андрей КОЖЕМЯКИН. Также на должность председателя Комитета по вопросам местного самоуправления выдвинут Сергей ОСЫКА, по вопросам культуры и духовности – Владимир ЯВОРИВСКИЙ, по вопросам молодежи и спорта – Андрей ШКИЛЬ, Комитета по вопросам правовой политики - Василий ОНОПЕНКО, Комитета по вопросам строительства и ЖКХ – Юрий СЕРБИН.
Первым заместителем председателя Верховной Рады БЮТ будет выдвигать Николая ТОМЕНКО.