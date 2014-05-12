Бойцы Нацгвардии обратились к украинцам

Их цель - защитить от опасности жителей восточных городов, принести тот мир и покой, о котором они мечтают. Бойцы Нацгвардии пытаются пробиться сквозь плотную завесу лжи и запугивания, которым самопровозглашенная власть окружила местных людей, говорится в сюжете ТСН.Тиждень.

"Уважаемые жители Донбасса, я обращаюсь к вам от имени бойцов Национальной гвардии. Мы являемся резервистами в первую очередь, мы не кадровые военные - учителя, инженеры, бизнес... Мы такие же граждане, как и все. Мы любим эту страну. Мы хотим мира, спокойствия... Наша основная задача - обеспечить безопасность граждан Украины от посягательств лиц, которые незаконно завладели оружием", - говорится в обращении Нацгвардии.

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В заявлении также отмечается, что бойцы Нацгвардии не воюют с мирным населением.

"Мы воюем с бандитами, которые грабят народ, не дают спокойно жить населению, детям ходить в школы, в детские сады. Мы пришли защитить свой народ", - говорят бойцы.