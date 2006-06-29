Регионы хотят превратить Киев в Феодосию?

Гражданской партии «Пора» из источников в Партии регионов стало известно о том, что этой партией ведутся подготовки массовых провокаций в Киеве и блокировании работы Верховной Рады Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе гражданской партии «Пора», «в Мариинском парке напротив Верховной Рады Украины «регионалы» под непосредственным руководством группы депутатов, в частности Виталия ХОМУТЫННИКА планируют разместить шестьдесят палаток, двадцать из которых – военные. Из Донецка уже выехало несколько автобусов с людьми, которые должны принимать участие в массовых беспорядках. О серьезности намерений «регионалов» свидетельствует и тот факт, что готовится работа полевой кухни и так называемой службы охраны из бывших сотрудников спецслужб Донецка».

«Поре» также стало известно, что в Киев переброшена группа российских граждан, которые координировали антиНАТОвские акции протеста в Феодосии. Согласно информации партии, части этих людей дана установка провоцировать киевлян на потасовки в городе.

Также “Поре” стало известно о том, что члены Партии регионов планируют заблокировать дорожное движение по нескольким мостам в г.Киеве.

Поэтому гражданская партия “Пора” обращается к Министерству внутренних дел и Службе безопасности Украины с просьбой не допустить массовых беспорядков и провокаций в городе, чтобы не повторить печальный опыт Феодосии, когда кучка маргиналов несколько недель терроризировали страну. А киевлян, в случае возникновения таких провокаций, призывает не поддаваться на них.

В то же время лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА «Пора» призывает «опомниться и не начинать свою оппозиционную деятельность в парламенте с политических провокаций».

«Пора» убеждена, что призывы к массовому неповиновению В.ЯНУКОВИЧА являются «частью кампании Партии регионов, а так называемая народная поддержка будет хорошо организована и будет носить региональный, преимущественно донецкий характер».

Как сообщал УНИАН, представители Партии регионов с 27 июня блокируют работу Верховной Рады, требуя выполнить их условия относительно избрания спикера парламента и премьер-министра, распределения парламентских комитетов, прекращении незаконного сочетания должностных обязанностей с депутатскими полномочиями. Лидер фракции Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что фракция будет блокировать работу Верховной Рады до тех пор, пока не будут выполнены все ее требования, и готова к роспуску парламента.

Сегодня было обнародовано обращение В.ЯНУКОВИЧ к народу Украины, в котором он выразил убеждение, что граждане поддержат ультиматум Партии регионов акциями всенародного неповиновения.