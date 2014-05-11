На севере Луганщины "референдума" нет - ОГА

Об этом Радио Свобода сообщила исполняющий обязанности председателя Луганской облгосадминистрации Ирина Веригина.

По ее словам, сегодня она объезжает северные районы области.

«Если взять Сватово, Марковку, Белокуракино, Новопсков, здесь «референдум» не происходит. Да, в течение недели сюда приезжали вооруженные люди, пытались запугать местное население, но сегодня здесь «референдум» не проводится», - рассказала Веригина.

Читайте такжеНа Донетчине начались четыре "референдума" одновременноОна также опровергла массовую явку людей на участки в Луганской области, ссылаясь на данные от правоохранителей и представителей органов местного самоуправления.

Веригина добавила, что в некоторых городах Луганщины «референдум» организовывался «под дулами автоматов». «О каком волеизъявлении мы можем говорить в таких условиях?» - сказала руководитель ОГА, отметив, что «референдум» в Луганской области является незаконным.

В северных районах Луганской области живет значительная часть русскоязычного населения.