СМИ: В Авдеевке террористы пытаются обеспечить явку на "референдум", угрожая сжечь завод
В Авдеевке, Харцызске и Горловке вооруженные люди требуют от жителей, которые не голосовали на псевдореферендуме, отдать голоса за федерализацию, иначе террористы угрожают сжечь заводы, на которых те работают.
Об этом Украинской правде сообщил информированный источник.
"Вооруженные люди приехали на завод с требованием вывезти рабочих на голосование. Владелец отказал. Тогда те привезли урны прямо под завод, но люди не хотят выходить. Люди с автоматами требуют вывести людей на референдум. В противном случае грозятся сжечь предприятия", - отметил источник.
По данным собеседника, в Авдеевке в настоящее время на заводе находится около 100 человек. Под предприятием - 6 человек с автоматами, которые приехали на машинах с номерами ВАЗ 2109, АН 6911ЕА, "Ланос" АН 2113 ЕА.
Читайте такжеТеррористы заявляют о высокой явке на псевдореферендумеИх сопровождают еще около 10 человек, которые находятся в машинах.
Ранее сообщалось, что в Авдеевке "референдум" не получил поддержки местных жителей.
Как сообщает ТСН, на всех участках экстремистов в Авдеевке нет никого, кроме вооруженных боевиков и нескольких "членов комиссии", которые, очевидно, должны были регистрировать желающих голосовать.