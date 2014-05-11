СМИ: В Авдеевке террористы пытаются обеспечить явку на "референдум", угрожая сжечь завод

Об этом Украинской правде сообщил информированный источник.

"Вооруженные люди приехали на завод с требованием вывезти рабочих на голосование. Владелец отказал. Тогда те привезли урны прямо под завод, но люди не хотят выходить. Люди с автоматами требуют вывести людей на референдум. В противном случае грозятся сжечь предприятия", - отметил источник.

По данным собеседника, в Авдеевке в настоящее время на заводе находится около 100 человек. Под предприятием - 6 человек с автоматами, которые приехали на машинах с номерами ВАЗ 2109, АН 6911ЕА, "Ланос" АН 2113 ЕА.

Читайте такжеТеррористы заявляют о высокой явке на псевдореферендумеИх сопровождают еще около 10 человек, которые находятся в машинах.

Ранее сообщалось, что в Авдеевке "референдум" не получил поддержки местных жителей.

Как сообщает ТСН, на всех участках экстремистов в Авдеевке нет никого, кроме вооруженных боевиков и нескольких "членов комиссии", которые, очевидно, должны были регистрировать желающих голосовать.