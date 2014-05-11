Минобороны: На Донетчине террористы используют оружие, завезенное из-за границы

В Министерстве обороны Украины заявляют, что реактивные противотанковые гранаты РПГ-26, которые используют террористы в зоне проведения АТО на Донетчине, завезли в Украину из-за границы.

Об этом говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте Минобороны.

"2 мая, около 18.00 часов один из блокпостов, что в северо-восточной окраине Славянска, и в ночь с 4 на 5 мая на другой блокпост, что в северо-западной окраине Славянска, были обстреляны сепаратистами. Преступники использовали стрелковое оружие и реактивные противотанковые гранаты. На месте ведения стрельбы террористами вблизи каждого блокпоста были найдены использованные контейнеры-пусковые установки РПГ-26 по одной единице", - отмечается в сообщении.

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"По предварительным результатам экспертных исследований, "учитывая номера РПГ-26 (254-1-93, где 254 - завод производитель, 1 - номер партии, 93 - год выпуска), установлено, что на учете в Вооруженных Силах Украины РПГ-26 1993 года выпуска не считаются", - добавляют в ведомстве.