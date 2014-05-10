В Мариуполе 9 мая по уточненным данным погибло 9, а ранено 42 человека – ОГА
21:21, 10 мая 2014Политика
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В Мариуполе Донецкой области 9 мая в в ходе антитеррористической операции по уточненным данным погибло 9, а ранено 42 человека.
Об этом УНИАН сообщили в департаменте здравоохранения Донецкой областной государственной администрации.
По уточненным данным медиков, вчера погибли 9 человек, ранения получили 42 человека, которые были доставлены в лечебно-профилактические учреждения города.
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В сообщении отмечается, что такие данные прошли через коммунальные медучреждения города Мариуполя.
Как сообщал УНИАН, в Мариуполе 9 мая по состоянию на 20.00 в ходе антитеррористической операции погибли 7 человек, 39 - получили ранения.
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