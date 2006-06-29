Баранивский отказывается работать с Тимошенко

Министр аграрной политики Украины Александр БАРАНИВСКИЙ заявил, что готов продолжать работу на посту министра, но не при премьере Юлии ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в ходе отчетной пресс-конференции.

«Второго премьерства Юлии Владимировны село не выдержит. Вспомните прошлый год – кризис зерновой, хлебный, сахарный. Возьмите сейчас, как все спокойно, ни одного кризиса. Стабильно работает, не нужно мешать», - заявил А.БАРАНИВСКИЙ.

«Посмотрим, каким будет распределение портфелей. Если, скажем, будет соответствующее решение, и меня будет устраивать премьер…, который понимает село, я буду продолжать работать. С ТИМОШЕНКО - 100% никогда ни при каких угодно условиях (не намерен работать - УНИАН)», - заявил аграрный министр.