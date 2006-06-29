Баранивский отказывается работать с Тимошенко
Министр-социалист пугает кризисами
Министр аграрной политики Украины Александр БАРАНИВСКИЙ заявил, что готов продолжать работу на посту министра, но не при премьере Юлии ТИМОШЕНКО.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в ходе отчетной пресс-конференции.
«Второго премьерства Юлии Владимировны село не выдержит. Вспомните прошлый год – кризис зерновой, хлебный, сахарный. Возьмите сейчас, как все спокойно, ни одного кризиса. Стабильно работает, не нужно мешать», - заявил А.БАРАНИВСКИЙ.
«Посмотрим, каким будет распределение портфелей. Если, скажем, будет соответствующее решение, и меня будет устраивать премьер…, который понимает село, я буду продолжать работать. С ТИМОШЕНКО - 100% никогда ни при каких угодно условиях (не намерен работать - УНИАН)», - заявил аграрный министр.