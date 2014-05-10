Минобороны: в Мариуполе ранены восемь военных

Как сообщал ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, в Мариуполе убито около 20 пророссийских активистов, четырех взяли в плен, сообщает BBC Украина.

Потери среди сотрудников МВД составили один человек убит, пятеро - ранеными, потери в составе вооруженных сил уточняются, сообщал министр.

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По его информации, попытка группы вооруженных людей захватить штурмом здание УВД в центре города после ожесточенной схватки закончилась неудачей.

Ранее в Минобороны сообщали, что погибших и раненых среди военнослужащих ВСУ в ходе боев в Мариуполе нет, и военнослужащие не принимают непосредственного участия в АТО, а стоят для прикрытия основных сил, задействованных в операции, контролируют блокпосты на подъездах к городу.