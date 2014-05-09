В Киев с двухдневным визитом прибыл генсек ОБСЕ

В Киев с двухдневным визитом прибыл генеральный секретарь ОБСЕ Ламберто Дзанньер.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины, и.о. министра иностранных дел Украины Андрей Дещица провел встречу с Дзанньером, в ходе которой стороны обменялись мнениями по результатам визита действующего председателя ОБСЕ, президента Швейцарии Дидье Буркгальтера в Москву 7 мая.

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Кроме того, собеседники обсудили вопросы расширения деятельности специальной мониторинговой миссии в Украине, а также пути привлечения ресурсов и экспертизы координатора проектов ОБСЕ в Украине и специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в реализации инициативы по проведению общенационального диалога по актуальным вопросам общественно-политической жизни.