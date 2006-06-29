У Жовтяка нашелся последователь

Бывший председатель Яворивской районной государственной администрации Львовской области Ростислав НОВОЖЕНЕЦ подал иск к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО, Кабинету Министров и председателю Львовской ОГА Петру ОЛИЙНЫКУ с требованием восстановления в должности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Р.НОВОЖЕНЕЦ сообщил сегодня во время пресс-конференции во Львове.

Иск подан в Печерский районный суд Киева.

Экс-председатель Яворивской райгосадминистрации сообщил, что он в своем иске просит суд признать незаконным и отменить распоряжение Президента Украины о его освобождении от должности председателя Яворивской РГА, требует восстановления в должности, а также к решению данного иска по сути запретить всякие действия что касается согласования кандидатур и назначения на должность председателя Яворивской РГА.

Р.НОВОЖЕНЕЦ отметил, что «не было оснований для моего освобождения от должности председателя РГА, и в этом видны тенденциозные действия председателя Львовской ОГА Петра ОЛИЙНЫКА».

Справка УНИАН. 23 июня 2006 года Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО освободил Р.НОВОЖЕНЦА от должности председателя Яворивской РГА. В соответствии с распоряжением, он освобожден за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей.

За месяц до этого, 22 мая, председатель Львовской областной государственной администрации Петр ОЛИЙНЫК осуществил представление в Кабинет Министров и Секретариат Президента Украины на освобождение председателей девяти районных государственных администраций Львовской области, в том числе Р.НОВОЖЕНЦА.