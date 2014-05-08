Президент Армении считает «странным», что даже в ОДКБ нет единой позиции по Крыму

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал сегодня в Кремле в ходе встречи с участием президента РФ Владимира Путина, президента Беларуси Александра Лукашенко, президента Таджикистана Эмомали Рахмона и президента Киргизии Алмазбека Атамбаева.

«Армения исходит из принципиальной необходимости сопоставления наших позиций относительно важнейших для государств - членов ОДКБ вопросов при их обсуждении в международных и региональных организациях», - сказал Сарксян.

По его словам, этот подход был в основе армянской позиции при голосовании в различных организациях после событий августа 2008 года (грузино-российская война - УНИАН).

Читайте такжеПрезидент Киргизстана надеется, что "русские не хотят войны"«Мы ясно представляли, что с одной стороны, речь идет о наших союзнических отношениях, а с другой стороны, речь идет о нашей соседней стране, где у нас большая община, несколько сотен тысяч человек, о стране, через которую идет около 75% всех поставок в Армению», - сказал Саргсян

«Так было и теперь при голосованиях по украинскому кризису и в ООН, и в Совете Европы. Я думаю, что мы должны жестко договориться о координации наших внешнеполитических действий, потому что получается несколько странно», - заявил он.

При этом Саргсян напомнил, что Армения четко заявила, что проведение референдума в Крыму «в нашем прочтении является очередным примером реализации права народа на самоопределение путем свободного волеизъявления».

По его словам, Армению беспокоит рост насилия в Украине, так там проживает более полумиллиона армян.

«С чувством глубокого сожаления отмечаем, что эти события привели к гибели людей. Исходим из того, что кризис должен быть решен исключительно мирными средствами, с помощью широкого диалога, в первую очередь, в самом обществе, а также переговоров на основе Устава ООН и международного права на основе договоренностей, достигнутых в Женеве 17 апреля этого года», - сказал Сарксян.

Как сообщал УНИАН, 27 марта Генассамблея ООН приняла резолюцию о непризнании проведенного 16 марта «референдума» в Крыму об отделении от Украины и последующей аннексии полуострова Россией. За резолюцию проголосовали 100 членов Генассамблеи, воздержались - 58, а 11 проголосовали против, в частности, РФ, Беларусь, Зимбабве, Венесуэла, Сирия, Боливия, Армения, Северная Корея, Куба, Никарагуа, Судан.