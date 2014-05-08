Президент Киргизстана надеется, что "русские не хотят войны"

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на встрече с участием президента Армении Сержа Саргсяна, президента Таджикистана Эмомали Рахмона, президента Беларуси Александра Лукашенко и президента России Владимира Путина.

«Почему, когда я смотрел эти учения (сегодня РФ провела масштабные учения - УНИАН), вдруг мне вспомнилась песня, она у нас была популярна во времена Советского Союза: «Хотят ли русские войны». Я думаю, что ни россияне, ни другие народы - никто не хочет войны», - сказал Атамбаев.

По его словам, «зачастую все эти "заварухи" начинают политики в погоне непонятно за чем - за какими-то амбициями, возможно, своими».

«Я считаю, что, в первую очередь, задача любого ответственного политика должна заключаться в том, чтобы не допустить войны, не допустить конфронтации не только с соседями, но и. в первую очередь, внутри собственной страны. Не допустить конфронтации, распределения народа за какими-то принципами. И в этом плане мы в своем первом заявлении желали этого нашим украинским братьям - это очень деликатный вопрос, этнический, национальный вопрос, надо относиться к этому как можно тщательнее и понимать, какая это ответственность», - подчеркнул Атамбаев.

Читайте такжеНа учениях под руководством Путина произошел сбой в работе "Буратино"В свою очередь, Рахмон отметил, что украинский кризис, как и обстановка в регионах Ближнего Востока и Северной Африки, прилегающих к пространства ОДКБ регионах, несомненно, оказывает негативное влияние на региональную и глобальную безопасность.

«Мы глубоко обеспокоены событиями, происходящими в этой постсоветской стране. Нам знаком такое развитие событий. Таджикистан на начальном этапе становления своей государственной независимости, в начале 90-х годов, пережил внутренние политические противостояния и вооруженный конфликт, который привел страну к тяжелейшим социально-экономическим и гуманитарным последствиям. Эти факты недавней горькой истории нашего народа - тяжелая гражданская война Таджикистана, которая унесла более 157 тысяч жизней и нанесла ущерб примерно 10 миллиардов долларов, является напоминанием о хрупкости гражданского мира, а также о необходимости сильной политической воли и прилагания больших усилий для консолидации общества, достижения общего согласия и спокойствия в стране», - сказал президент Таджикистана.

По его мнению, важным является содействие в осмыслении и объективной оценке процессов, происходящих в Украине, недопущении вооруженной конфронтации и силового противостояния.

«Мы являемся сторонниками урегулирования украинского кризиса, ситуации, мирными путями - посредством диалога и переговоров», - подчеркнул Рахмон.

Как сообщал УНИАН, после аннексии Россией украинского Крыма, которой предшествовала военная оккупация полуострова и нелегитимный референдум о его выходе из Украины, Россия не оставила попыток дестабилизировать ситуацию в Украине.

В апреле российские вооруженные боевики захватили административные здания в ряде городов Донецкой области, а также в Луганске. Боевики похищают, пытают и убивают людей, захватывают заложников.

Власть в Украине, а также лидеры Запада и США уверены, что Россия с помощью провокаций на юге и востоке Украины пытается сорвать президентские выборы, намеченные на 25 мая.

7 мая Путин призвал сторонников федерализации на юго-востоке Украины перенести намеченный на 11 мая референдум о самоопределении регионов, чтобы создать необходимые условия для диалога.

Путин также заявил, что Россия отвела войска от границы с Украиной, однако Пентагон и НАТО опровергли это.

Однако сегодня, 8 мая, депутаты так называемой «Донецкой народной республики» отказались переносить референдум о статусе региона 11 мая.