На Донетчине в лесу обнаружено тело проукраинского активиста, накануне избитого боевиками - СМИ

Сегодня в Луганской области в сожженном автомобиле обнаружен труп мужчины ранее похищенного вооруженными людьми.

Об этом УНИАН сообщили в отделе связей с общественностью ГУМВД Украины в Луганской области.

По информации правоохранителей, 8 мая в Кременском районе в хуторе Петровское на расстоянии 250 м от границы с Харьковской областью был обнаружен сожженный автомобиль Hyundai.

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В ходе осмотра автомобиля внутри был обнаружен труп мужчины (Сало Валерия Владимировича, 1979 года рождения, проживал в селе Шандриголово Краснолиманского района Донецкой области).

«По словам родственников погибшего, вчера он был похищен из села Шандриголово вооруженными неизвестными лицами, одетыми в камуфляж», - говорится в сообщении.

На данный момент на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Как сообщает портал "Новости Донбасса", погибший выступал за единство Украины. Его машину в центре села остановили вооруженные боевики, его заставили выйти из машины, избили и без сознания погрузили в багажник его машины и скрылись.