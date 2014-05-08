Лидер профсоюза горняков: Путину на Донбассе нужны 9 миллионов рабов

14:20, 08 мая 2014
Политика
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Действия Кремля направлены на поиск дешевой рабочей силы, считает Михаил Волынец.

Волынец о Донбассе: "Эту зону хотят превратить, в новое Приднестровье" / Фото: УНИАН

Российской Федерации необходим Донбасс для того, чтобы сделать его жителей рабами. Об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве заявил глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец, сообщают Новости Донбасса.

Он пояснил, что в соседней с Донецкой области Российской Федерации – Ростовской, уже почти не осталось шахт, так как в они нерентабельны. Местное население вынуждено уезжать оттуда в отдаленные уголки России. По мнению Волынца, такая же судьба ожидает и Донбасс в случае, если его присоединят к Российской Федерации, либо он объявит о независимости. 

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«Эту зону хотят превратить в новое Приднестровье. 9 миллионов рабов будут вынуждены ехать в Россию на работу. Действия направлены на поиск рабов, дешевой рабочей силы»,  - заявил Волынец.

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