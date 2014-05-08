В Николаеве задержали террористов, которые готовили взрывы во время возложения цветов 9 мая

В Николаеве СБУ задержала два человека, которые планировали провокации ко Дню Победы.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

«Задержанные лица, лидеры пророссийской радикальной организации «Николаевское сопротивление», планировали осуществить 9 мая взрывы во время возложения ветеранами цветов к Могиле неизвестного солдата и Мемориалу славы Героям-Ольшанцам», - говорится в сообщении.

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Установлено, что злоумышленники, местные жители в возрасте 36 и 38 лет, организовывали и координировали сепаратистские мероприятия местных пророссийских радикалов, а также обеспечивали их взаимодействие со спецслужбами Российской Федерации для дестабилизации общественно-политической ситуации в Николаевской области, информировали в СБУ.

Во время задержания у них было изъято 2 единицы огнестрельного оружия, добавили в пресс-центре.