Посольство Украины в Москве присоединилось к всеукраинским акциям по празднованию Дня Победы во Второй мировой войне.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, корзину цветов, подобранных в тон государственному флагу Украины, возложили к "Памятнику пропавшим без вести солдатам без могил" на Поклонной горе украинские пограничники. Дипломаты и сотрудники украинского дипломатического представительства возложили красные гвоздики. Память погибших почтили минутой молчания.

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"Учитывая тот факт, что современный этап украинско-российских отношений переживает не лучшие времена, и тот факт, что в России распространяются не совсем правдивые сообщения о якобы отмене мероприятий по празднованию Дня Победы в Украине, хотел бы подчеркнуть, что в нашей стране в эти дни пройдет масса мероприятий, посвященных памяти погибших во Второй мировой войне", - сказал УНИАН Временный поверенный в делах Украины в Российской Федерации Руслан Нимчинский.

"Посольство Украины в РФ традиционно 8 мая прибыло на Поклонную гору, чтобы возложить цветы и отдать дань памяти украинцам, русским и представителям всех национальностей, внесших свой вклад в великую Победу", - подчеркнул он.

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Нимчинский добавил, что очень важно, чтобы эти события никогда не забывалась не только простыми людьми, но и политиками, которые должны четко понимать, "что война, кровь, братоубийство не должны повториться в будущем".

"Памятник пропавшим без вести солдатам без могил" подарен Москве народом Украины к 50-летию годовщины окончания Великой Отечественной войны.

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Как сообщили УНИАН в посольстве, накануне украинские дипломаты возложили цветы в Александрийском саду у стен Кремля к постаментам украинских городов-героев - Киеву, Одессе, Севастополю и Керчи.