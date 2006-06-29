Янукович согласился на прямой эфир

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ дал согласие выступить сегодня в прямом эфире на Первом национальном телеканале (УТ-1), поскольку считает, что не журналисты виноваты в отказе ему в эфире 28 июня.

Об этом интернет-изданию "Остров" сообщила народный депутат Украины Анна ГЕРМАН.

По ее словам, она имела разговор с журналистами УТ-1, "мы посоветовались с Виктором ЯНУКОВИЧЕМ и пришли к выводу, что журналисты в создавшейся ситуации не виноваты".

"Мы решили принять приглашение журналистов УТ-1 и лидер Партии регионов будет сегодня в прямом эфире на телеканале УТ-1 в 21.20. Журналисты не виноваты в том, что на них было давление", - сказала А.ГЕРМАН.

Она также сообщила, что сегодня на встрече В.ЯНУКОВИЧА с новым Послом США в Украине Уильямом ТЕЙЛОРОМ ему было передано "наше заявление по поводу ситуации с эфиром на УТ-1".

Кроме того, А.ГЕРМАН подтвердила, что заявление Партии регионов по поводу ситуации с эфиром на УТ-1 "уже отправили в Мониторинговый комитет Совета Европы".

Как сообщал УНИАН, вечером 28 июня пресс-служба Партии регионов распространила заявление, в котором утверждалось, что Первый Национальный канал (УТ-1) после звонка из Секретариата Президента Украины заменил запланированный прямой эфир с лидером партии В.ЯНУКОВИЧЕМ повторной трансляцией выступления Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО. Пресс-служба партии заявила, что таким образом помаранчевая власть продемонстрировала, “какой в действительности является свобода слова в Украине”.

В то же время Первый Национальный канал (УТ-1) сегодня официально заявил, что информация пресс-службы Партии регионов относительно ситуации о непредоставлении прямого эфира В.ЯНУКОВИЧУ является искаженной и неправдивой.

Также пресс-секретарь Президента Украины Ирина ГЕРАЩЕНКО в интервью УНИАН подчеркнула, что Секретариат Президента не имеет никакого отношения к работе Первого Национального канала и никоим образом не влияет на его редакционную политику. «Мы демонстрируем одинаковое уважение к любому СМИ, не позволяя себе из этого помещения (Секретариата) диктовать условия работы. Секретариат не имеет никакого отношения к НТКУ, и я не думаю, чтобы кто-то из Секретариата позволял себе подобные вещи”, - сказала И.ГЕРАЩЕНКО.