К баррикадам возле СБУ в Луганске подогнали танк

Сегодня, 8 мая, в 6:00 утра к баррикадам в Луганске подогнали танк. Об этом корреспонденту CXID.info сообщили представители так называемой «Объединенной армии Юго-Востока».

«Завтра, 9 мая, танк проедет по городу. Если заведется. Точное время будем решать сегодня после обеда, но предварительно он поедет в 9:00. Стартует он отсюда, с баррикад», — сообщили экстремисты.

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Также они сообщили, что ходовая часть танка находится в рабочем состоянии.

Луганчане уже вовсю начали фотографироваться с танком.

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Ранее Восточный вариант со ссылкой на информированный источник сообщил, что в Луганске сепаратисты захватили танк Т-34, который недавно сняли с пьедестала для реставрации и участия в параде Победы.

"Захватившие технику люди требуют его куда-то увести. Группа общественников направилась его «отбивать», - отмечало издание.

Видео Вячеслав Шаталов

В субботу, 5 апреля, танк Т-34 был снят с постамента в районе Острой Могилы для дальнейшей его подготовки к участию в праздничных мероприятиях, посвященных Дню Победы. В прошлом году этот танк принимал участие в мероприятиях в честь 70-летия освобождения Луганской области от немецко-фашистских захватчиков, которые проходили 3 сентября.