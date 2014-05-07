Мариупольский горсовет захвачен, военные покинули здание под аплодисменты сепаратистов

Только что с флагштока возле городского совета был сброшен флаг Украины, который сегодня утром в 8.30 водрузили сторонники единой Украины, сообщает 0629.com.ua.

Сейчас здесь собрались несколько сотен сторонников так называемой "ДНР".

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Также, как стало известно, под аплодисменты сепаратистов представители внутренних войск покинули территорию вокруг городского совета.

С утра они контролировали весь периметр перед мэрией, где происходила очистка от баррикад. Сейчас они находятся возле администрации, силовиков окружили люди.