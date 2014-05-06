Задержан экс-руководитель одесской милиции - журналист

Об этом в своем Facebook сообщил редактор "Надзвичайних новин" Михаил Дворянчук.

Дмитрий Фучеджи работал заместителем по общественной безопасности и лично присутствовал в центре Одессы 2 мая, во время жестоких столкновений пророссийских и проукраинских активистов, которым милиция не помешала.

Также он исполнял обязанности начальника областного УВД 4 мая, когда после штурма городского управления внутренних дел милиционеры отпустили задержанных пророссийских активистов.

Как сообщал УНИАН, 2 мая в Одессе произошли столкновения между сепаратистами, вооруженными огнестрельным оружием, и проукраинскими активистами. Погибли несколько активистов. После этого проукраинские активисты пришли на Куликовое поле, в лагерь пророссийски настроенных граждан и подожгли палатки. В расположенном на Куликовом поле Доме профсоюзов, в котором находилось много людей, начался пожар.

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По последним данным, в Одессе 2 мая в больницы обратились 214 человек, из них 27 - в очень тяжелом состоянии. Погибли 46 человек.

В СБУ сообщили, что столкновения и беспорядки в Одессе при участии представителей незаконных военных формирований координировались с территории непризнанного Приднестровья диверсионными группами из РФ.