Украина готова ко второму раунду Женевы - Дещица

Как сообщает департамент информационной политики ведомства, об этом министр сказал во время встречи в Вене с Федеральным министром иностранных дел ФРГ Франком Вальтером-Штайнмайером. Он также проинформировал о шагах Правительства Украины по выполнению Женевского документа от 17 апреля с.г.

«Если бы все стороны, прежде всего РФ, приложили максимальные усилия по реализации положений существующего Женевского документа, этого было бы достаточно для полноценной деэскалации ситуации в южных и восточных областях Украины», - подчеркнул министр.

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