"Свобода" считает, что нельзя проводить референдум под дулами автоматов, как в Крыму

Об этом заявил лидер партии Олег Тягнибок, комментируя решения, принятые народными депутатами во вторник, 6 мая, на закрытом заседании Верховной Рады.

«Недопустимо проводить любые референдумы или опросы под дулами автоматов и фактически повторять крымский сценарий с псевдореферендумом», - подчеркнул Тягнибок. По словам кандидата в президенты, фракция «Свободы» не голосовала за эту инициативу Кабмина, которая в итоге не была поддержана парламентом.

«Когда еще не завершена антитеррористическая операция, проводить опрос – неправильно, потому что это может привести к еще большему обострению ситуации», - считает лидер «Свободы».

Читайте такжеВ Донецкой области напечатали 3,2 млн бюллетеней на "референдум" - СМИПри этом, по его словам, антитеррористическая операция затягивается и проходит недостаточно решительно, поэтому на закрытом заседании парламента депутаты приняли практически все решения, необходимые силовикам для ее успешного завершения, а также проведения президентских выборов.

«По просьбе силовиков сегодня украинский парламент принял практически все решения, о которых они просили. Поэтому надеюсь, что антитеррористическая операция завершится как можно скорее, и уже в ближайшее время на востоке страны будет обеспечен порядок и соблюдение законности», - заявил Тягнибок.