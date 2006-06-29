Жительница Алушты после разговора с мэром покончила жизнь самоубийством
Прокуратура проводит проверку
Сегодня жительница Алушты после разговора с городским головой выбросилась в окно и разбилась насмерть.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила пресс-служба Прокуратуры АРК.
По информации крымской прокуратуры, во время перерыва сессии городского совета женщина обратилась к мэру с требованием решить проблему с выделением земельного участка. После разговора с городским головой жительница Алушты покончила жизнь самоубийством, выпрыгнув с пятого этажа горсовета.
По данному факту прокуратура Алушты проводит проверку, в ходе которой уже опрошен мэр Алушты, секретарь горсовета и очевидцы событий. Одновременно прокуратура Алушты проводит проверку требований женщины относительно выделения ей земельного участка.