Жительница Алушты после разговора с мэром покончила жизнь самоубийством

Сегодня жительница Алушты после разговора с городским головой выбросилась в окно и разбилась насмерть.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила пресс-служба Прокуратуры АРК.

По информации крымской прокуратуры, во время перерыва сессии городского совета женщина обратилась к мэру с требованием решить проблему с выделением земельного участка. После разговора с городским головой жительница Алушты покончила жизнь самоубийством, выпрыгнув с пятого этажа горсовета.

По данному факту прокуратура Алушты проводит проверку, в ходе которой уже опрошен мэр Алушты, секретарь горсовета и очевидцы событий. Одновременно прокуратура Алушты проводит проверку требований женщины относительно выделения ей земельного участка.