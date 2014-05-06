ВР не поддержала инициативу о проведении 25 мая всеукраинского консультативного опроса
Основная аргументация была связана с тем, что любой референдум нужно проводить, когда есть уверенность, что волеизъявление граждан происходит не под дулами автоматов, отметил нардеп Сенченко.
Верховная Рада не поддержала инициативу правительства о проведении всеукраинского консультативного опроса.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в парламенте сообщил народный депутат от “Батькивщины” Андрей Сенченко.
Он отметил, что депутаты на закрытом заседании парламента обсуждали “пакет, связанный с инициативой правительства о проведении референдума” (речь идет о предложенном накануне правительством консультативном опросе - УНИАН).
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“Не была поддержана инициатива правительства. Она набрала немногим более 150 голосов. Основная аргументация была связана с тем, что любой референдум нужно проводить, когда есть уверенность, что волеизъявление граждан не под дулами автоматов происходит”, - сказал Сенченко.
Он выразил мнение, что Верховная Рада выступает за то, чтобы провести такой “референдум”, но соответствующее решение может быть принято лишь после стабилизации ситуации в регионах и прекращения боевых действий.
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Как сообщал УНИАН, 30 апреля перед заседанием правительства премьер-министр Арсений Яценюк заявил, что Кабинет министров на заседании рассмотрит законопроект о проведении общенационального опроса, который должен состояться 25 мая текущего года, по вопросу единства Украины и децентрализации власти.
5 мая в Верховной Раде был зарегистрирован правительственный проект закона о проведении всеукраинского консультативного опроса 25 мая 2014 года.
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Как отмечается в объяснительной записке, целью разработки проекта закона является обеспечение проведения всеукраинского консультативного опроса 25 мая 2014 года одновременно с внеочередными выборами президента Украины и определение порядка его организации и проведения.
Проектом закона назначается всеукраинский консультативный опрос на 25 мая 2014 года, а также определяется механизм организации его подготовки и проведения.
Вопросы, которые выносятся на опрос, определяются постановлением Верховной Рады.