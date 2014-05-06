Установлены личности 38 погибших во время столкновений в Одессе 2 мая - МВД

Об этом говорится в сообщении Отдела по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Одесской области.

«По официальным данным, во время событий, имевших место в Одессе 2 мая т.г., в областное бюро СМЭ доставлены 46 тел погибших граждан. Из них установлены — 38»,- говорится в сообщении.

Кроме того, в органы внутренних дел поступило 5 заявлений о безвести пропавших гражданах, из которых 2 установлены как погибшие.

Как сообщал УНИАН, 2 мая в Одессе произошли столкновения между сепаратистами, вооруженными огнестрельным оружием, и проукраинскими активистами.Читайте такжеСтали известны имена 36 погибших в столкновениях в Одессе

По последним данным, в Одессе 2 мая в больницы обратились 214 человек, из них 27 - в очень тяжелом состоянии. Погибло 46 человек.

В СБУ сообщили, что столкновения и беспорядки в Одессе с участием представителей незаконных военных формирований координировались с территории непризнанного Приднестровья диверсионными группами из РФ.