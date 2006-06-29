”Малина”, «по-пацански» заблокировавшая парламент”, ”скоро скиснет”

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО убеждена, что депутаты Партии регионов долго не выдержат блокировать сессионный зал Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала сегодня журналистам, выразив мнение, что Партия регионов «через пару недель скиснет».

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, люди, обладающие миллионами и миллиардами, не смогут долго блокировать парламент. «Они сегодня вынуждены работать, как сторожа зала Верховной Рады. Мне кажется, что такой статус им не по нраву. Особенно, когда они привыкли есть в шикарных ресторанах, а сегодня им приходится есть ночью и днем, прошу прощения, на столе президиума ВР – мне кажется, они долго не продержатся в таком режиме жизни. Они привыкли к гольфу, теннису, к поездкам на Канары», - сказала она.

По убеждению Ю.ТИМОШЕНКО, нужно депутатам Партии регионов дать возможность выпустить пар и посмотреть, что из этого получится.

Говоря о возможности передачи оппозиции ряда комитетов ВР, Ю.ТИМОШЕНКО заметила, что сегодня коалиция предлагает им в сотни раз больше, чем давала оппозиции предыдущая власть. В частности, Счетную палату, которая дает право контролировать каждую государственную копейку и тому подобное. Она напомнила, что предлагается отдать оппозиции должности всех первых заместителей председателей комитетов. По мнению Ю.ТИМОШЕНКО, это позволит оппозиции осуществлять функцию контроля за всеми решениями комитетов, а также возможность блокировать эти решения, если они с ними не согласны.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что, по ее мнению, Партии регионов нужно смириться с тем, что «на свои 30% они не получили полной власти в Украине и дать возможность работать другим, а если коалиция, которая сегодня создана, будет делать что-то не так, то тогда Партия регионов в ближайшее время придет к власти, и не нужно им так падать лицом в парламентские кресла и таким образом себя позиционировать как политическая сила, которая не похожа на политическую партию, а похожа на «малину», которая вне всяких законов просто «по-пацански» заблокировала парламент и думает, что из этого получится».

Как сообщал УНИАН, с 27 июня «регионалы» блокируют парламентскую трибуну, президиум, а также помещение, где установлены компьютеры с системой «Рада», не давая возможности проводить заседания ВР.

Таким способом оппозиционные депутаты протестуют против предполагаемого пакетного голосования за кандидатуры на должности премьер-министра и спикера.

Соответствующее голосование намерены провести «Наша Украина», БЮТ та Соцпартия. На пост Председателя парламента выдвигают Петра ПОРОШЕНКО, в премьеры - Юлию ТИМОШЕНКО.

Также представители Партии регионов не соглашаются с распределением руководящих должностей в парламенте.

Представители коалиции считают, что за оппозицией нужно оставить должности первых заместителей председателей комитетов парламента, должность председателя Счетной палаты и должность председателя Специальной контрольной комиссии парламента по вопросам приватизации.

«Регионалы» же настаивают, чтобы руководящие должности в парламентских комитетах распределялись четко пропорционально количеству мандатов в депутатских фракциях.